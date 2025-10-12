CONSELL D'EUROPA
El Fòrum de la Joventut participa en la Conferència Ministerial
El Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra ha participat, del 6 al 9 d’octubre, en la 10a Conferència Ministerial del Consell d’Europa sobre Joventut, així com a l’esdeveniment juvenil previ “Young People for Democracy: Youth Perspectives in Action”, celebrats a Malta.
La representació andorrana ha estat formada per la ministra de Cultura, esport i joventut, Mònica Bonell; el secretari d’estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, i la presidenta del Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, Lisa Cruz, que ha assistit com a representant juvenil nacional. Aquesta edició ha suposat una fita històrica per al diàleg intergeneracional i la cocreació de polítiques juvenils: per primera vegada, les representants juvenils han tingut un rol actiu dins la conferència, intervenint conjuntament amb els seus respectius ministres en sessions plenàries. Aquesta novetat ha simbolitzat l’aposta clara del Consell d’Europa per la inclusió real de les veus joves en els processos polítics internacionals.
Durant la conferència, els 46 estats membres del Consell d’Europa van aprovar per consens la Declaració Final i la Resolució sobre el Marc de Referència per a una Perspectiva de Joventut, una eina clau per garantir que les polítiques públiques europees integrin plenament la mirada i les necessitats dels joves.
Lisa Cruz, presidenta del Fòrum de la Joventut, va destacar que “participar en aquesta conferència ha estat una experiència inspiradora i un recordatori del poder de la cooperació europea. El fet que tots els estats membres hagin aprovat la Declaració i la Resolució demostra que el treball conjunt amb els joves no és només possible, sinó essencial”.