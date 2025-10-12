ELECCIONS
Els residents de França estan cridats avui a les urnes per escollir diputada
Nathalie Coggia, de Renaixença, i Martha Peciña, de la França Insubmissa, les opcions
Els residents francesos a Andorra estan convocats avui per participar en el segon torn de les eleccions legislatives parcials de la cinquena circumscripció de francesos a l’estranger. El duel serà entre Nathalie Coggia, candidata de Renaixença, i Martha Peciña, de la França Insubmisa, després que cap de les dues aspirants assolís la majoria absoluta en la primera volta celebrada el 28 de setembre passat.
En aquella primera votació, la candidata més votada al Principat va ser Johana Maurel, del Reagrupament Nacional, que va obtenir 118 vots dels 460 emesos, l’equivalent al 26,16 per cent. Coggia va quedar en segona posició amb 97 vots (21,51 per cent), mentre que Peciña en va rebre només 16, el 3,55 per cent del total. A Andorra estaven cridats a les urnes 2.750 electors francesos, dels quals van votar 460, entre sufragis presencials i electrònics.
Pel que fa exclusivament al vot presencial emès a l’ambaixada francesa, Maurel també va liderar el recompte amb 41 vots, seguida de Coggia amb 38. La candidatura de Christophe Sougey, dels Republicans, va recollir 32 vots, el 18,63 per cent del vot presencial. La resta de candidats van tenir un suport residual. Tot i imposar-se a Andorra, Maurel no va passar al segon torn a escala global.
Les eleccions parcials es van convocar després que l’anterior diputat, Stéphane Vojetta, fos declarat inelegible durant un any pel Consell Constitucional arran d’irregularitats en les despeses de transport durant la seva campanya. Tot i la seva absència, va donar suport públic a Coggia, que havia estat la seva suplent.
Campanya
Durant la campanya, Coggia ha apel·lat a la continuïtat institucional dins de la majoria presidencial, mentre que Peciña ha centrat el seu discurs en la necessitat d’un canvi profund en matèria fiscal, social i ecològica. L’esquerra ha arribat dividida a aquesta convocatòria, amb diverses candidatures que van concórrer per separat en la primera volta.
Els votants francesos d’Andorra podran emetre avui el seu vot de manera presencial i ja han tingut l’oportunitat de fer-ho electrònicament, segons la modalitat escollida. El resultat d’aquest segon torn decidirà qui ocuparà l’escó vacant a l’Assemblea Nacional i representarà la circumscripció fins a les properes legislatives previstes per al 2027.