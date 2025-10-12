SUCCESSOS
Detingut per amenaçar de mort els agents i beure alcohol i consumir crac al carrer
L'home va patir un brot psicòtic a la comissaria i va haver de ser traslladat a l'hospital
Un resident de 26 anys va ser detingut divendres a la tarda per beure alcohol al carrer Bonaventura Riberaygua d’Andorra la Vella, i estar en possessió de crac, substància que va admetre haver estat consumint. La policia informa que durant la intervenció, el jove, va insultar, desobeir, intentar agredir i amenaçar de mort els agents. En portar-lo al despatx de la policia, l'home va patir un brot psicòtic i va requerir el trasllat a l'hospital. El resident va ser arrestat per un delicte contra la salut pública, així com per delictes contra l'honor, contra la funció pública i contra la llibertat.