SOLIDARITAT CIUTDANA
Degoteig de donants
Govern celebra la resposta de la societat andorrana als programes de donació de còrnies, medul·la òssia i sang del cordó umbilical
“La societat andorrana s’està mostrant receptiva a donar el consentiment a les donacions en moments molt durs per a les famílies”. La secretària d’estat de Salut, Cristina Pérez, valora en termes postius la resposta del país als programes de donació de còrnies, medul·la òssia i sang del cordó umbilical. Tot i que el Govern encara no disposa de les dades actualitzades del primer, Pérez va destacar que ja hi ha 696 persones inscrites en el segon. “Són xifres molt positives que demostren el compromís dels ciutadans d’Andorra amb la vida i la solidaritat”, va assenyalar la secretària d’Estat, que també va apuntar que s’han fet més de 1.600 donacions de sang del cordó umbilical.
D’altra banda, l’alt càrrec de l’executiu va confirmar en declaracions als mitjans de comunicació que l’any vinent es començaran a poder fer donacions de multiteixits –artèries, pell, ossos, tendons i nervis–. Es tracta d’un avenç important, ja que s’estima que només una donació d’aquesta índole pot beneficiar fins a un centenar de persones. El 2027 s’afegirien els òrgans al catàleg nacional de donacions. El Govern, per tant, compliria els terminis del desplegament del programa de donacions, anunciat el 2023 per la ministra de Salut, Elena Mas.
Complexitat
La secretària d’Estat va puntualitzar que el procés per posar en marxa les donacions de multiteixits s’allargarà fins l’any que ve perquè és més complex. “Cada teixit que surt del país ha de passar per tot un circuit i convenis previs”, va explicar. L’extracció de teixits d’un difunt s’ha de fer de manera “molt ràpida” –cal traslladar un equip especialitzat de Catalunya a Andorra, etiquetar els teixits i traslladar-los immediatament fora del país–, fet que requereix “una mica més de coordinació”.
Per la seva part, el president de l’Associació de Trasplantats i Donants d’Andorra (ATIDA), Toni Gamero, va afirmar en declaracions a la premsa que l’entitat espera l’activació de les donacions de multiteixits i d’òrgans “al més aviat possible”. Al final de l’any passat –l’associació encara no disposa de dades actualitzades– hi havia deu persones a Andorra en la llista d’espera per rebre un òrgan. Nou necessitaven un ronyó i, una, un pulmó.
ATIDA continua treballant perquè “arribi el dia en què, com diu la llei, qualsevol persona que vulgui pugui ser donant”, va remarcar el president de l’entitat.
LA GENEROSITAT DE DONAR VIDA
Per la seva banda, el president d’ATIDA va agrair “el gest immens dels donants i les seves famílies, que en moments difícils decideixen donar vida”, i va recordar “la tasca silenciosa però essencial del personal sanitari que acompanya cada pas del procés de donació i trasplantament”. Pérez, en representació del Govern, va destacar el fet que la donació de còrnia “ja és una realitat a Andorra”.
Amb aquest tercer homenatge, ATIDA consolida una jornada “que vol mantenir viu el record dels donants i transmetre un missatge d’esperança, vida i solidaritat”, va recalcar l’associació. L’entitat “continua treballant per fomentar la donació d’òrgans i teixits” i per “col·laborar amb les institucions sanitàries i socials en l’impuls de polítiques de sensibilització i suport als trasplantats”.