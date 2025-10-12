Animals
El Col·legi de Veterinaris abordarà amb els comuns la gestió de les colònies de gats ferals
La ronda de reunions tindrà lloc a proposta dels consistoris i sota el lideratge de la Massana
El Govern va aprofitar la primera reunió que va mantenir aquesta setmana amb el recentment constituït Col·legi de Veterinaris (COVA) per transmetre una preocupació que afecta en major o menor mesura a totes les parròquies i que cada vegada és més generalitzada: la gestió de les colònies de gats ferals. Així ho ha confirmat la presidenta del COVA, Jael Pozo, que ha expressat la voluntat de mantenir trobades amb totes les corporacions per tal d'abordar la problemàtica.
Pozo ha posat en relleu que la finalitat d'aquestes reunions és escoltar quines són les demandes dels comuns i conèixer quina és la problemàtica concreta que té cada parròquia. De fet, la ronda de reunions tindrà lloc a proposta dels consistoris i sota el lideratge de la Massana, que és qui ha agafat la iniciativa.
La idea de tot plegat, doncs, és poder definir una estratègia per posar remei a les colònies de gats ferals a tot el territori gràcies a un treball a tres bandes entre el col·legi, els comuns i el Govern, a través del ministeri de Medi Ambient.
Malgrat que cada territori "té la seva especificitat", el problema de les colònies de gats tenen afectació a totes les parròquies. Per això ja fa temps que els comuns s'han posat a treballar. Un exemple és el cas de la Massana, que ha posat en marxa un programa de coordinació per millorar la gestió de les colònies amb punts d'alimentació controlats, i també és el cas d'Andorra la Vella, que ha destinat més recursos per a la gestió mitjançant un gestor de fauna urbana, i de Sant Julià de Lòria, que ha posat el focus en la relació entre la interacció ciutadana i els animals urbans.
Paral·lelament, una altra de les línies de treball que han acordat el COVA i el Govern ha estat la participació del col·legi en la modificació de la llei de tinença i protecció dels animals, ja que, segons Pozo, "el COVA té una funció important d'assessorament tècnic". Així, el col·legi aportarà les millors modificacions possibles des del seu punt de vista quan el Govern els hi comparteixi el text.