TAMBÉ ES BUSCA REFORÇAR LA LLUITA CONTRA L'EVASIÓ
Andorra i la UE actualitzen l’acord fiscal per incloure criptoactius
El nou protocol sobre l’intercanvi automàtic d’informació financera amplia l’abast a actius digitals i e-money
Brussel·les i Andorra han tancat un nou capítol en la seva col·laboració en matèria fiscal. El Consell de la Unió Europea ha aprovat el protocol modificatiu de l’acord bilateral amb el Principat d’Andorra sobre l’intercanvi automàtic d’informació relativa a comptes financers, amb l’objectiu d’actualitzar-lo i adaptar-lo als nous estàndards establerts per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquest pas s’inscriu en la voluntat compartida de reforçar els mecanismes de cooperació internacional per prevenir l’evasió i el frau fiscal, alhora que s’afavoreix la transparència i la confiança mútua entre sistemes tributaris.
El protocol adapta l’acord existent a les darreres revisions de l’ECCI
El nou protocol, adoptat el 3 d’octubre de 2025, adapta l’acord existent a les darreres revisions del denominat Estàndard Comú de Comunicació d’Informació (ECCI), impulsat per l’OCDE i aprovat pel seu Consell el juny de 2023. Aquest estàndard internacional és la base de les pràctiques de transparència tributària en l’àmbit global i fixa els criteris tècnics i jurídics que han de seguir els estats en l’intercanvi d’informació fiscal. El protocol entrarà en vigor, previsiblement, l’1 de gener de 2026, un cop conclòs el procés de ratificació per ambdues parts.
Novetats rellevants
Una de les novetats més rellevants del protocol és l’ampliació de l’àmbit de l’intercanvi automàtic d’informació per incloure nous tipus d’actius digitals, com ara els criptoactius (cryptocurrencies), les monedes digitals de bancs centrals (CBDC) i els productes de diner electrònic específics. Aquestes modalitats d’actius, que han guanyat pes en els mercats internacionals en els darrers anys, ja no poden quedar fora dels circuits d’informació compartida, tenint en compte el seu ús creixent i el risc potencial d’opacitat fiscal que poden representar.
El consell de la uE va aprovar la modificació del text el 3 d’octubre
Amb aquesta reforma, les institucions financeres andorranes i europees hauran d’incloure informació sobre aquests productes digitals en les seves comunicacions anuals a les autoritats fiscals. En paral·lel, s’estableixen garanties per evitar duplicacions en la transmissió de dades, especialment en el cas d’actius que puguin estar coberts per diversos marcs normatius, com el recent Marc de Comunicació d’Informació sobre Criptoactius (MCIC) de l’OCDE, que se centra específicament en aquest tipus d’actius.
Jurisdicció
Tot i que actualment Andorra no ha estat identificada com a jurisdicció pertinent per a l’aplicació immediata del MCIC, el protocol deixa oberta la porta perquè el Principat pugui aplicar-lo quan així ho determini el Fòrum Global de l’OCDE sobre Transparència i Intercanvi d’Informació. En aquest sentit, Andorra manifesta la seva disponibilitat per assumir aquesta responsabilitat tan bon punt es consideri oportú, la qual cosa reforça la seva posició com a soci fiable i proactiu en matèria de cooperació tributària.
Mentrestant, les disposicions incloses en el nou acord asseguren una coordinació adequada entre l’ECCI i el futur MCIC, evitant solapaments i establint mecanismes tècnics per garantir la compatibilitat entre ambdós marcs. A més, s’introdueix la possibilitat que les institucions financeres puguin optar per no reportar certes dades duplicades si ja són transmeses segons el MCIC, sempre mantenint la informació essencial sobre saldos o titularitats.
El protocol també reforça els requisits de diligència deguda i augmenta la quantitat i qualitat de la informació que les institucions financeres han de recollir i transmetre. Entre les mesures destacades hi ha l’ampliació de les dades identificatives que cal proporcionar dels titulars de comptes i dels beneficiaris efectius, especialment en el cas de persones que controlen entitats jurídiques. Així mateix, es milloren els criteris per verificar la residència fiscal dels contribuents i es redueixen els marges d’incertesa que podrien dificultar l’aplicació de la normativa tributària.
També s’incorpora una nova categoria de comptes exclosos, com ara els comptes de capitalització que es creen exclusivament per a la constitució de societats i que compleixin requisits molt estrictes de traçabilitat i control. Això permet adaptar-se a les necessitats legítimes dels operadors econòmics sense perdre de vista els objectius de prevenció de l’evasió.
Tant Andorra com la Unió Europea han reafirmat el seu compromís amb la protecció de dades personals en l’aplicació del nou protocol. El text reconeix explícitament l’adequació del règim andorrà en matèria de privacitat, tal com es recull en les avaluacions de la Comissió Europea. Això garanteix que les dades que es transfereixen entre les dues parts compleixen els requisits europeus en matèria de seguretat, proporcionalitat i limitació de la finalitat.
Conversació de dades
El protocol especifica també els terminis màxims de conservació de les dades i la necessitat que les autoritats i les institucions que tractin aquesta informació ho facin només en la mesura necessària per assolir els objectius fiscals previstos. Així mateix, s’estableixen clàusules de notificació mútua en cas de canvis legislatius significatius que puguin afectar el règim de protecció de dades.