REPORTATGE
Andorra bateja tempestes
El servei meteorològic participa, amb cinc països més, en la iniciativa internacional que assignarà noms a les depressions de gran impacte.
Andorra no només mira el cel, sinó que hi posa nom. El Servei Meteorològic Nacional d’Andorra ha esdevingut una peça clau en la nova estratègia europea per identificar i comunicar amb eficàcia les danes –les depressions aïllades en nivells alts– que poden tenir un fort impacte sobre el territori. Per primera vegada, aquestes formacions meteorològiques rebran noms propis, com ja passa amb les borrasques i els huracans.
La mesura forma part d’un acord entre sis països europeus –Andorra, Espanya, França, Portugal, Luxemburg i Bèlgica– que integren el Grup Sud-oest dins de la xarxa EUMETNET. La iniciativa busca millorar la comunicació dels riscos meteorològics, fer-los més comprensibles per a la ciutadania i facilitar la resposta de les administracions en episodis de temps advers.
El Principat, a través del seu servei meteorològic, ha participat activament en l’elaboració de la llista consensuada de 21 noms, alternant denominacions masculines i femenines. Alice serà el primer nom utilitzat per identificar una dana de gran impacte durant la temporada 2025-2026. Només s’activarà el protocol de nomenament quan es prevegi un risc important, amb avisos de nivell taronja o vermell.
La implicació directa d’Andorra en aquest projecte suposa un salt qualitatiu en la seva capacitat de cooperació regional i reforça el seu paper com a referent en l’adopció de bones pràctiques europees. A més, representa una oportunitat per donar visibilitat internacional al treball tècnic i rigorós que es fa des del país en matèria de meteorologia i protecció civil. Des d’un territori de dimensions reduïdes però altament vulnerable als fenòmens extrems, Andorra demostra que pot contribuir amb veu pròpia a la definició d’estratègies europees de prevenció i comunicació climàtica. Aquesta participació activa també és un missatge clar: davant l’emergència climàtica, el lideratge no depèn de la mida sinó de la voluntat i la capacitat d’actuar.
Segons ha destacat la vicepresidenta del govern espanyol, Sara Aagesen, aquesta nova política permet “una comunicació més clara i propera que millora la percepció del risc entre la població”. Una fita que Andorra assumeix amb responsabilitat i amb voluntat de lideratge.
Gestió del risc
Amb aquesta aposta, el país fa un pas endavant en la gestió del risc climàtic i se situa al mapa europeu com una veu activa en matèria de seguretat i resiliència davant el canvi climàtic. Perquè en matèria meteorològica, Andorra no és només receptor d’informació: és emissor, coordinador i protagonista.