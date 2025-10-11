DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL
Uns 11.000 ciutadans tenen algun trastorn mental
L’Organització Mundial de la Salut estima que un de cada vuit habitants al món conviu amb algun tipus d’afectació psicològica
Uns 11.000 ciutadans d’Andorra podrien patir actualment algun trastorn de salut mental. Aquesta xifra representa el 12,5% dels 88.406 habitants registrats al país a 31 d’agost, i sorgeix de les estimacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que calcula que una de cada vuit persones al món conviu amb algun tipus d’afectació mental. L’organisme també alerta que una de cada quatre persones experimentarà problemes de salut mental al llarg de la seva vida, fet que evidencia la magnitud i l’impacte global d’aquesta problemàtica.
El país va commemorar ahir el Dia mundial de la salut mental amb diverses activitats de sensibilització. L’acte central va ser el partit de bàsquet solidari Dona’t un temps, organitzat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb el suport del Govern i el BC MoraBanc Andorra. Les autoritats van posar l’accent en la importància de combatre l’estigma, promoure l’empatia i apropar els serveis a tota la ciutadania, especialment als col·lectius més vulnerables.
La ministra de Salut, Helena Mas, va destacar que la commemoració coincideix amb la imminent obertura del nou centre comunitari de salut mental i addiccions, prevista per al 23 d’octubre. Mas va remarcar que aquest espai “representa un pas endavant” cap a un model d’atenció més proper, integrador i centrat en la prevenció i el suport continuat.
El director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez, va afirmar que “sense salut mental no hi ha salut”, i va defensar la necessitat d’un sistema centrat en les persones. El doctor Joan Soler va reivindicar la fortalesa d’aturar-se i reconèixer el malestar emocional. Durant l’acte també es va anunciar un nou curs a l’UdA, que començarà al gener, dedicat a la comunicació de males notícies en l’àmbit sanitari.