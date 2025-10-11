Museus
'Ressons arquitecturals' reuneix més de 60 persones a l’església de Santa Coloma
És el tercer concert en format de cambra inclòs dins del cicle ‘Ecos de tardor’, que ha organitzat la Fundació ONCA
Més d’una seixantena de persones han gaudit aquest dissabte de la proposta musical ‘Ressons estructurals’, el tercer concert en format de cambra inclòs dins del cicle ‘Ecos de tardor’, que ha organitzat la Fundació ONCA amb el suport del Govern, Creand Fundació i l’Àrea de Museus i Monuments del ministeri de Cultura, Joventut i Esports. Una vetllada que també ha comptat amb una visita guiada i la projecció d’un mapping sobre la mateixa església de Santa Coloma.
Els protagonistes d’aquesta edició han estat els membres del quartet de corda de l’ONCA, format per Àlex Arajol i Jordi Albelda (violins), Elias Porter (viola) i Mireia Planas (violoncel). De fet, el cicle s’ha dissenyat sota la influència del moviment romànic com a exaltació de l’edat mitjana, i per aquest motiu els concerts s’han programat en esglésies romàniques del país. “El que hem volgut fer és relacionar la construcció d’aquestes esglésies que tenim a Andorra amb la construcció d’un quartet de corda, i també amb els compositors que han contribuït a crear el repertori de la música de cambra” ha comentat Arajol, qui també ha explicat que el repertori escollit ha inclòs obres de Bach, considerat el fundador de la música de cambra, Haydn, com a referent del classicisme, així com Beethoven i Schubert, també pilars fonamentals del gènere. “Estic molt agraït de poder tocar en aquestes esglésies. Cada una té una acústica molt diferent i, en aquest cas, la de Santa Coloma ens ajuda molt a tocar; ens hi sentim molt còmodes” ha afegit el violinista.
El cicle continuarà el 18 d’octubre amb el torn del Duo Romaria, format per Roland Moles (guitarra) i Mariana Carrilho (veu), a l’església de Sant Martí de la Cortinada (Ordino). Proposaran un viatge cíclic, des de la infància (nana) fins al ritu (dansa), de la foscor al foc, del silenci al trànsit. La figura femenina es presentarà en les seves múltiples formes: nena, mare, amant, bruixa i deessa, acompanyada per la guitarra com a pulsació. El programa, titulat ‘Danses i nanes’, inclourà obres de Falla, Montsalvatge, Lorca i Villa-Lobos.