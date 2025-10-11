Solidaritat
El Parc Central acull el tercer Homenatge al donant
L'esdeveniment vol conscienciar sobre la solidaritat i la generositat de donar vida
El Parc Central ha acollit avui al migdia la celebració del tercer Homenatge al donant, un esdeveniment amb què cada any l'Associació de Trasplantats i Donants d'Andorra vol conscienciar sobre la importància de la "connexió profunda entre les persones, la solidaritat i generositat de donar vida", tal com ha exposat en els parlaments la consellera de Social, Joventut i Espai ciutadà del comú d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro. L'acte ha inclòs la representació d'una petita peça teatral a càrrec d'Entreacte, l'aixecament d'un pilar de quatre a càrrec dels Castellers d'Andorra i un concert d'Anyway i Ishtar Ruiz.