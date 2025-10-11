JURAMENT
Obiols fixa com a prioritat reforçar l’equip de l’Agència de Protecció de Dades
Jessica Obiols va prendre ahir possessió com a nova cap de l’Agència de Protecció de Dades (APDA) i va situar com a prioritat immediata la cobertura de les places vacants dins de l’organisme. En declaracions posteriors al jurament del càrrec al Consell General, va remarcar la necessitat de “completar l’equip” per poder desenvolupar nous projectes amb una estructura consolidada.
Obiols va explicar que el primer objectiu serà cobrir la plaça d’inspecció, actualment deserta, i revisar les altres places pressupostades per veure com es poden omplir. També va apuntar que caldrà analitzar les condicions laborals del personal, especialment pel que fa als salaris, excloent la posició de direcció, que depèn de la Sindicatura.
La nova responsable de l’APDA va destacar que l’agència no ha de tenir només una funció sancionadora, sinó també formativa i pedagògica en matèria de protecció de dades.
Preguntada sobre la denúncia de la seva predecessora, Resma Punjabi, per suposades ingerències institucionals, Obiols va evitar posicionar-se i va afirmar que serà la Fiscalia qui haurà de determinar si hi ha recorregut. Tot i això, es va mostrar optimista amb la nova etapa i convençuda que l’agència podrà recuperar el posicionament.