Nutrició
Katia Durich alerta que no improvisar amb els àpats és clau per una alimentació equilibrada
Avui se celebra la jornada “La prevenció, el millor tractament contra l’obesitat”, que ha organitzat Creand Fundació
No improvisar, almenys en tot allò que té a veure amb el menjar i la preparació dels àpats. Aquesta és una de les recomanacions que ha compartit aquest dissabte la nutricionista i dietista, Katia Durich, durant la jornada “La prevenció, el millor tractament contra l’obesitat”, que ha organitzat Creand Fundació i la Federació Andorrana Special Olympics a l’edifici Creand. “A Andorra som un país que improvisa molt, perquè treballem moltes hores, sovint la gent no dina a casa, marxem els caps de setmana… I què passa? Que no ens organitzem ni la compra ni els dinars, no tenim temps i tenim molt oci —aquí també volem anar a esquiar—, i preparar els àpats de la setmana es fa molt complicat”, ha comentat Durich, qui ha afegit que aquesta manca d’organització acaba portant les persones a consumir massa aliments processats. “I quan tirem massa dels processats, és quan estem desequilibrant la nostra alimentació”, ha advertit.
