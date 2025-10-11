DIÀLEG TRANSFRONTERER ANDORRA-OCCITÀNIA
La galeria antiallaus evitarà els talls en l’accés a França aquest hivern
La nova infraestructura s’estrenarà al novembre i resol les dificultats de la ruta entre el Principat i l’Ospitalet en cas de fortes nevades
El bloqueig recurrent de la connexió entre Andorra i França a conseqüència d’episodis de fortes nevades ha de passar a la història a partir d’aquest hivern gràcies a la posada en funcionament de la galeria antiallaus que protegeix un tram de via especialment problemàtic. La infraestructura estarà enllestida al novembre i va ser l’anunci més rellevant d’una nova reunió periòdica del diàleg transfronterer entre Andorra i Occitània que ahir es va celebrar a Tolosa i que van presidir el cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània i de l’Alta Garona, Pierre-André Durand.
Les obres de la galeria s’han dut a terme les dues darreres campanyes d’estiu i és un dels equipaments més rellevants de l’acord entre els dos països, enfocat a millorar les connexions viàries i que es va pactar el 2017. Una entesa que ha implicat que Andorra assumeixi part del cost (s’ha fet càrrec de la meitat dels 26 milions pressupostats per als treballs). Es tracta d’un túnel de 300 metres de longitud i ahir es va celebrar que “els treballs s’han completat dins el calendari previst, malgrat les importants dificultats geotècniques i logístiques que ha comportat el projecte”, tal com va remarcar l’executiu en un comunicat. La protecció paraallaus té finestres al vessant aigües avall de la muntanya i pot ser utilitzada per al transport de materials perillosos i pels ciclistes, segons es va explicar al seu dia.
Durant la reunió també es va examinar el programa d’intervencions als voltants immediats de la frontera, a la carretera RN-22, per millorar la circulació, així com les mesures de prevenció de riscos tant a l’itinerari d’accés cap als Pirineus Orientals com, en sentit contrari, a la carretera departamental RD-66. El que es vol evitar són les caigudes de rocs. Els treballs són competència del Consell Departamental dels Pirineus Orientals, segons va informar l’executiu.
Cooperació econòmica
Durant la trobada (per part andorrana també hi van prendre part la ministra d’Interior, Ester Molné, i la d’Afers Exteriors, Imma Tor, i l’ambaixadora d’Andorra a França, Esther Rabasa, i per a la Cooperació Transfronterera, Noelia Souque), a més, es va repassar el treball dels diversos grups bilaterals i “la vitalitat de la col·laboració en els àmbits de la salut, l’agricultura i la ramaderia”. Es va remarcar la primera participació del Principat, dins de l’Espai Arieja, al Saló internacional de l’agricultura, que tindrà lloc a París el febrer del 2026. Una presència conjunta que té com a objectiu promoure els productes locals i la raça bovina autòctona. El cap de Govern i el prefecte van celebrar, així mateix, els contactes entre operadors econòmics, especialment en el sector digital, i van fer una crida a establir acords de cooperació empresarial.
Finalment, es va abordar l’estat de la candidatura transnacional a Patrimoni de la Unesco sobre els orígens del Coprincipat. Està previst que el dossier es presenti el mes de gener vinent.