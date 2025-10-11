Malta
El Fòrum Nacional de la Joventut participa en la 10a Conferència Ministerial del Consell d’Europa
L’edició introdueix per primera vegada la participació directa de representants juvenils en les sessions plenàries
El Fòrum Nacional de la Joventut ha participat, del 6 al 9 d’octubre, en la 10a Conferència Ministerial del Consell d’Europa sobre Joventut i en l’esdeveniment previ “Young People for Democracy: Youth Perspectives in Action”, celebrats a Malta. La delegació andorrana ha estat formada per la ministra de Cultura, Esports i Joventut, Mònica Bonell, el secretari d’Estat d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, i la presidenta del Fòrum, Lisa Cruz, que hi ha participat com a representant juvenil nacional.
Aquesta edició ha marcat una fita històrica en el diàleg intergeneracional, ja que per primera vegada les representants juvenils han tingut veu pròpia en les sessions plenàries, intervenint conjuntament amb els seus ministres. Durant la trobada, els 46 estats membres del Consell d’Europa van aprovar per consens la Declaració Final i la Resolució sobre el Marc de Referència per a una Perspectiva de Joventut, que busca integrar plenament les necessitats dels joves en les polítiques públiques europees. La ministra Bonell va reafirmar el compromís d’Andorra amb la participació juvenil, en el marc del Pla Nacional de Joventut 2025–2028, mentre que Lisa Cruz va destacar “el valor de la cooperació europea i la importància de reconèixer els joves com a actors clau en el desenvolupament democràtic i inclusiu”.