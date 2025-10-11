Successos

Ferit un jove de 23 anys en autoatropellar-se mentre intentava moure el cotxe

L'home va haver de ser traslladat a l'hospital

Els bombers i el SUM van acudir a atendre el conductor.

Un jove de 23 anys va resultar ferit ahir a la nit després de patir un autoatropellament a la carretera de l'Obac. El turisme amb matrícula andorrana hauria patit una avaria. El seu conductor hauria iniciat maniobres per empentar el turisme i moure'l del lloc, patint suposadament un autoatropellament, informa la policia. L'home va haver de ser traslladat a l'hospital.

