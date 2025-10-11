EDUCACIÓ
Convocatòria per validar amb un títol l’experiència professional
El Govern convoca la validació dels aprenentatges basats en l’experiència, la primera del curs 2025-2026, que permet reconèixer amb una titulació les competències professionals que s’hagin adquirit a través de l’experiència laboral o formativa. La convocatòria s’adreça als professionals de tres branques, les de tècnic de gestió administrativa, en cures auxiliars d’infermeria i sociocomunitari, i el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats ofereix 83 places: 30 per al batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria, 42 per al batxillerat professional de tècnic de suport en gestió administrativa i les 11 últimes per al batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari.
El període per presentar les sol·licituds s’obrirà el pròxim 20 d’octubre i es tancarà el 20 de novembre, ambdós dies inclosos. Les persones interessades hauran de tramitar la seva petició a través de la seu electrònica del Govern i els requisits per poder optar-hi inclouen tenir la nacionalitat andorrana o la residència legal al Principat (o ser transfronterer en actiu), acreditar experiència o formació relacionada amb les competències que es volen validar, haver exercit almenys tres anys (de manera consecutiva o intermitent) en un camp vinculat amb la qualificació sol·licitada, ja sigui al Principat o a l’estranger, i no disposar d’una titulació equivalent ja reconeguda a Andorra.