INSTITUCIONS
La Constitució podria ser la nova data per a la visita de Macron
El Copríncep anul·la el viatge previst per dijous i divendres vinent per la crisi a França
La visita oficial del Copríncep francès, Emmanuel Macron, al Principat es va ajornar ahir per motius polítics interns a França, i la data del 14 de març, quan Andorra celebra el Dia de la Constitució, es perfila com una possible nova oportunitat per rebre el cap d’Estat. L’agenda prevista per dijous i divendres vinents, que incloïa una estada de 24 hores i una visita al Consell General, va quedar cancel·lada després que dilluns dimitís el primer ministre francès, Sébastien Lecornu, fet que ha deixat l’executiu gal en un moment d’inestabilitat institucional.
Robert Mauri, director de gabinet de la representació del Copríncep francès, va explicar ahir que la decisió es va prendre des de París per evitar una visita precipitada i garantir que Macron pugui venir “en les millors condicions”. Mauri va apuntar que “la Constitució és una molt bona data per a la visita”, i va reconèixer que feia dos dies que s’arrossegava la incertesa.
També la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, va expressar la tristesa del Govern per la cancel·lació, tot entenent la complexitat de la situació política francesa i la dificultat per formar un nou executiu.
Tot i l’ajornament, es manté un dels actes relacionats amb la visita: la cerimònia d’entrega de condecoracions que tindrà lloc el pròxim dimarts, 14 d’octubre, al Palau de l’Elisi, on Macron distingirà personalitats com el Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, i el cap de Govern, Xavier Espot. També es condecorarà els excaps de Govern Jaume Bartumeu i Albert Pintat, i l’exsubsíndica general Roser Suñé.
EL PRESIDENT GAL TORNA A CONFIAR EN LECORNU
Lecornu, que ja havia estat designat al setembre, va renunciar dilluns passat adduint que les condicions polítiques no eren òptimes per exercir el càrrec. Des d’aleshores, ha encapçalat una ronda de contactes amb els principals partits moderats per intentar construir una majoria capaç d’aprovar el pressupost dins del termini legal. El seu renomenament arriba, doncs, després d’intenses negociacions i malgrat les reticències de l’esquerra, que havia reclamat un cap de Govern del seu àmbit polític.
El primer secretari socialista, Olivier Faure, ja havia advertit que no hi havia cap garantia de suport al futur executiu i no descartava una moció de censura. També la líder ecologista, Marine Tondelier, havia alertat que la designació d’un primer ministre procedent del cercle de Macron podria provocar una nova crisi parlamentària.
Amb aquest moviment, Macron descarta definitivament l’opció de convocar eleccions legislatives anticipades, una possibilitat que havia estat sobre la taula els darrers dies davant la dificultat de formar govern estable.