El Col·legi de Veterinaris demana participar en la comissió ministerial 'Una sola salut'
Consideren que han de fer sentir la veu a l'hora de planificar les polítiques sanitàries
El Col·legi Oficial de Veterinaris d'Andorra (COVA) ha començat a treballar de manera decidida des de la seva assemblea fundacional i després d'una primera reunió mantinguda aquesta setmana amb el Govern ja ha expressat la seva voluntat de participar en la comissió interministerial 'Una sola salut', ja que consideren que han de fer sentir la seva veu a l'hora de planificar les polítiques sanitàries. Tal com explica la presidenta del col·legi, Jael Pozo, la idea és que el COVA actuï com a òrgan consultiu i d'assessorament tècnic, principalment en temes com la lluita contra la resistència a alguns medicaments -especialment antibiòtics- i també davant l'aparició de zoonosi i nous vectors fruit del canvi climàtic.
L'entitat afirma que la proposta va ser ben rebuda tant per part del cap de Govern, Xavier Espot, com del titular de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, i que ara falta compartir-ho amb Salut. La demanda també busca que el COVA pugui participar en formacions aplegades sota el paraigua 'Una sola salut', ja que, tal com van reclamar durant l'assemblea fundacional, aquest representaria un pas important per al reconeixement de la professió a Andorra. De fet, durant la trobada també es va expressar la voluntat d'incloure el col·lectiu dins de les professions titulades de la salut i ara tenen previst iniciar una ronda de contactes amb els grups parlamentaris.
Pozo assegura que el concepte 'Una sola salut', conegut a Europa com 'One health', "ens ha ajudat molt", ja que "està havent-hi un reconeixement per part de tots els organismes internacionals i tenen molt clar el rol importantíssim que té el sector veterinari en aquest concepte i en la interconnexió de la salut animal, la salut pública i la salut ambiental, que ha evidenciat la importància del rol veterinari". Aquests avenços, doncs, han fet que molts països europeus ja hagin fet aquest reconeixement del col·lectiu, "amb la qual cosa crec que ens ha ajudat molt perquè el Govern també ho vegi claríssim".
Pel que fa a altres punts tractats durant la reunió, també es va abordar el traspàs de competències que s'haurà de fer des del departament d'Agricultura cap al col·legi, així com el seguiment del marc normatiu de l'acord d'associació amb la Unió Europea i la participació del COVA en relació amb el projecte del Centre de recuperació de fauna salvatge, on l'entitat "mediarà entre el Govern i el nostre sector per veure quins serveis i prestacions de servei pot oferir" en aquest equipament.