CULTURA
Artistes de La Xarranca exposen a la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries
Un grup d’artistes andorrans de l’associació La Xarranca participa enguany en la divuitena Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, que té lloc des d’ahir fins demà. La seva presència consolida l’enllaç cultural entre l’art contemporani dels Pirineus i el de l’Empordà. L’edició d’aquest any reuneix més de 150 artistes repartits en 18 espais patrimonials del nucli històric. La Xarranca ha estat convidada com a comunitat destacada per l’ajuntament.
Els artistes participants són Núria Moreno, Montserrat Altimiras, Emma Regada, Mireia Tarrés Ficapal, Maria del Mar Garcia, Mònica Armengol, Josep Maria Martín Kala, Mònica Orozco i Nathalie Launay.
Les obres es poden veure en espais com el rentador públic, la sala gòtica, l’Ecomuseu-Farinera o el convent de Santa Clara, en un recorregut que connecta creació contemporània i patrimoni. La inauguració oficial va tenir lloc ahir a la basílica de Santa Maria.