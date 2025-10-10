Solidaritat
El sopar solidari de Càritas reuneix 112 persones
La trobada ha servit per reforçar els vincles amb Càritas Europa
La família de Càritas Andorrana es va reunir ahir en el marc del sopar solidari que ha concentrat cent dotze persones vinculades a l’entitat. L’acte ha comptat amb la presència destacada del Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra, Josep Lluís Serrano Pentinat, així com autoritats, representants institucionals, membres de les Càritas parroquials, treballadors i voluntariat. L’objectiu de la trobada va ser triple: celebrar la tasca compartida, fer visible la missió de Càritas al país i recollir fons per als projectes socials que impulsa l’entitat.
Anna Villas, presidenta de Càritas Andorrana, va destacar el caràcter comunitari de la trobada, ja que “Càritas, que significa amor, continua sent avui una resposta valenta i compromesa davant les situacions de vulnerabilitat social”. Villas va destacar que des del 1979, quan l’entitat va ser erigida canònicament per Joan Martí, l’entitat no ha cessat en la seva acció solidària, construïda des de la humilitat i l’esforç diari.
Un dels moments més rellevants de la vetllada ha estat la intervenció de la responsable sènior de governança i finançament de Càritas Europa, Esther Bohé, que va voler conèixer de prop la realitat andorrana. Bohé va posar en relleu els reptes comuns en l’àmbit social, el paper clau que juguen les ONG en l’Europa actual i els desafiaments que afronta el sector social, la cooperació entre entitats i el paper de Càritas Europa com a motor de canvi a escala continental.
Durant el sopar es va recordar que el dia 20 de juny tindrà lloc la trobada festiva de final de curs de Càritas Andorrana al Col·legi Mare Janer de Santa Coloma. Una nova oportunitat per seguir teixint xarxa i reconèixer la implicació del voluntariat i les entitats col·laboradores. Pentinat va demanar continuar construint una Andorra, una Europa més humana, més fraterna i més d’acord amb els valors de l’Evangeli.