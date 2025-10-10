Successos
Rescatat un excursionista al Pic de Cabanyó
L'home ha patit una lesió a la cama
El grup de rescat de muntanya dels bombers ha rescatat aquest matí un excursionista ferit al Pic de Cabanyó, a la zona del Serrat d'Ordino. L'avís ha saltat a un quart d'onze, donat per la parella de l'excursionista, que alertava que l'home havia patit una lesió a la cama. En ser una zona de difícil accés, els bombers han mobilitzat l'helicòpter i han rescatat l'excursionista, que ha estat traslladat a l'hospital en estat lleu.