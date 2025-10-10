Successos

Rescatat un excursionista al Pic de Cabanyó

L'home ha patit una lesió a la cama

L'excursionista lesionat amb un bomber del grup de rescat de muntanya.

L'excursionista lesionat amb un bomber del grup de rescat de muntanya.Bombers GRM

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El grup de rescat de muntanya dels bombers ha rescatat aquest matí un excursionista ferit al Pic de Cabanyó, a la zona del Serrat d'Ordino. L'avís ha saltat a un quart d'onze, donat per la parella de l'excursionista, que alertava que l'home havia patit una lesió a la cama. En ser una zona de difícil accés, els bombers han mobilitzat l'helicòpter i han rescatat l'excursionista, que ha estat traslladat a l'hospital en estat lleu.

tracking