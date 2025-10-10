SUCCESSOS
La policia controla un home que robava en perfumeries
La policia ha controlat un home que, al llarg d’aquesta setmana, s’ha dedicat a robar perfums de diversos establiments. El presumpte autor dels crims ha comès múltiples robatoris, tot i que hi ha hagut alguna vegada que els intents de furt han quedat completament frustrats, ja que no ho ha pogut fer o l’han acabat enxampat. Tot i això, el delicte no té contravencions penals, perquè l’import dels articles que ha robat no ha arribat a excedir els 600 euros. Per aquest motiu, l’home actualment es troba en llibertat en espera que el batlle decideixi quina és la pena que ha de complir.