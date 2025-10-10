EL DEBAT SOBRE LA SEGURETAT
Molné acusa Montaner de causar “alarma social”
La ministra corregeix les xifres de violacions difoses per la líder d’AE
El Govern ha decidit sortir al contraatac amb un debat que s’estén, el de la suposada pèrdua de seguretat a Andorra i que està capitalitzant Andorra Endavant. “Darrerament, s’està fent política amb la seguretat del país per causar alarma social”, va lamentar ahir la ministra d’Interior, Ester Molné. A Molné se li havia demanat per la demanda de més agents formulada pel sindicat de la policia i va anunciar que pròximament es presentarà un “pla de xoc” per dotar de més recursos humans el cos, però també va aprofitar per replicar unes manifestacions de la líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, al matinal de Ràdio Nacional d’Andorra. La ministra va lamentar concretament que Montaner digués que les joves d’Andorra havien de vigilar com van vestides perquè es produeixen dues violacions al mes. “El 2025 s’han fet tres intervencions per presumptes violacions i hi ha hagut dues detencions”, va reblar.
La titular d’Interior va denunciar que les declaracions de la presidenta d’Andorra Endavant contenen falsedats i són “temeràries” i de “certa irresponsabilitat”, i va defensar que “Andorra és un país segur”. “Sí que passen coses, però la policia actua de manera contundent, no s’han de treure de context”, va asseverar. Va anunciar que pròximament compareixerà amb el director de la policia, Bruno Lasne, per exposar amb les dades l’estat real de la seguretat al Principat i sobre el pla de xoc per incrementar les places de policia va indicar que “no em vull avançar perquè hi estem treballant”.
El cap de Govern també va defensar dilluns a l’entrevista al Parlem-ne que no hi ha més inseguretat a Andorra i que successos com el de les bandes juvenils suposen un problema greu, com n’hi ha hagut altres en el passat, i que s’està actuant amb fermesa per frenar-lo. A més, va lamentar que es lligui delinqüència i increment de la immigració.