TECNOLOGIA
Les Jornades d’empresa d’Andorra Telecom aposten pel màrqueting
Andorra Telecom va celebrar una nova edició de la seva Jornada d’empresa, que enguany ha posat el focus en el futur del màrqueting, la comunicació i les marques. El director general, Jordi Nadal, va destacar que la trobada vol “anar més enllà de la tecnologia” i crear “un espai d’inspiració i debat per a les empreses andorranes”. L’acte va comptar amb la presentació en primícia de l’Informe de tendències de branding 2026, a càrrec de Javier Velilla, soci director de Comuniza, que identifica la simplicitat com a clau del futur de les marques sota el lema Back to human. Velilla va defensar que “en un món dominat per la complexitat i la intel·ligència artificial, tornar als fonaments humans és essencial”. També hi va participar Noemí Pedra, directora de màrqueting i comunicació d’Andorra Turisme, que va explicar la “fórmula d’èxit” de la marca Andorra i la importància de col·laborar amb firmes com el Cirque du Soleil.