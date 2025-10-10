Compareixença al Consell General
Govern incrementarà el pressupost destinat a R+D fins al 8% en 10 anys
Les obres de remodelació de CATSA s'adjudicaran l'any vinent
El Govern preveu incrementar el percentatge del pressupost destinat a recerca i innovació de l'1% a entre el 7 i el 8% en els propers 10 anys. L'objectiu, segons ha exposat la ministra Conxita Marsol en la compareixença sobre la presentació del pla nacional per a la innovació i la diversificació avui al matí al Consell General, és transformar Andorra en un clúster global en Recerca+Desenvolupament a l'altura dels Països Nòrdics, Suïssa, Singapur i Corea del Sud. "La innovació no és despesa, és inversió: el pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada", ha apuntat Marsol.
Una de les peces clau en el desplegament d'aquesta estratègia serà la creació del Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades a l'edifici de CATSA. Abans de final d'any es contractarà l'equip d'arquitectes encarregat de la redacció del projecte de remodelació de l'immoble i les obres s'adjudicaran l'any vinent.
El lideratge científic del Pla ha estat confiat al catedràtic, Xavier Ferràs, qui ha explicat que "Andorra té el talent, l'escala i la visió per posicionar-se com un laboratori internacional d'alta innovació. El moment d'actuar és ara".
Marsol ha fet una crida al consens polític i social per fer realitat aquesta visió compartida: "Aquest Pla no és només una iniciativa governamental: és una crida al compromís de tot el país. El que ens demana el present i el futur és no esperar que algú altre ho faci. Hem de creure que Andorra no només pot adaptar-se, sinó liderar".