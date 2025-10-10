Compareixença al Consell General

Govern incrementarà el pressupost destinat a R+D fins al 8% en 10 anys

Les obres de remodelació de CATSA s'adjudicaran l'any vinent

Conxita Marsol durant la compareixença avui al Consell General

Conxita Marsol durant la compareixença avui al Consell GeneralFernando Galindo

Víctor González
Publicat per
Víctor González
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

El Govern preveu incrementar el percentatge del pressupost destinat a recerca i innovació de l'1% a entre el 7 i el 8% en els propers 10 anys. L'objectiu, segons ha exposat la ministra Conxita Marsol en la compareixença sobre la presentació del pla nacional per a la innovació i la diversificació avui al matí al Consell General, és transformar Andorra en un clúster global en Recerca+Desenvolupament a l'altura dels Països Nòrdics, Suïssa, Singapur i Corea del Sud. "La innovació no és despesa, és inversió: el pitjor que podríem fer seria quedar-nos quiets en un context de transformació mundial accelerada", ha apuntat Marsol

Una de les peces clau en el desplegament d'aquesta estratègia serà la creació del Centre Andorrà de Tecnologies i Solucions Avançades a l'edifici de CATSA. Abans de final d'any es contractarà l'equip d'arquitectes encarregat de la redacció del projecte de remodelació de l'immoble i les obres s'adjudicaran l'any vinent.

El lideratge científic del Pla ha estat confiat al catedràtic, Xavier Ferràs, qui ha explicat que "Andorra té el talent, l'escala i la visió per posicionar-se com un laboratori internacional d'alta innovació. El moment d'actuar és ara". 

Marsol ha fet una crida al consens polític i social per fer realitat aquesta visió compartida: "Aquest Pla no és només una iniciativa governamental: és una crida al compromís de tot el país. El que ens demana el present i el futur és no esperar que algú altre ho faci. Hem de creure que Andorra no només pot adaptar-se, sinó liderar".

