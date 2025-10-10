Seguretat vial
La galeria antiallaus de l'Ospitalet estarà enllestida al novembre
Espot i el prefecte de l'Alta Garona, Pierre-André Durand, s'han reunit avui en la novena edició del Diàleg Transfronterer Occitània-Andorra
El cap de Govern, Xavier Espot, i el prefecte de la regió d’Occitània i de l’Alta Garona, Pierre-André Durand, han anunciat un nou impuls a la millora dels accessos viaris entre Andorra i França. Ho han fet durant la novena edició del Diàleg Transfronterer Occitània–Andorra, celebrada aquest dimarts a Tolosa. L’actuació més immediata és la finalització de la galeria antiallaus de l’Ospitalet-près-l’Andorre, que es preveu enllestida a començaments de novembre, després de dues temporades d’obres. Aquesta infraestructura de 300 metres de longitud és una peça clau per garantir la seguretat i la fluïdesa del trànsit hivernal a la carretera RN22, principal via de connexió entre els dos països.
El comitè estratègic francoandorrà ha destacat que el projecte s’ha desenvolupat dins el calendari previst, malgrat les dificultats tècniques, i ha abordat noves intervencions als voltants de la frontera, tant a la RN22 com a la RD66, per millorar la prevenció de riscos, especialment davant la caiguda de blocs rocosos. A la trobada, que ha comptat amb la presència de les ministres Imma Tor i Ester Molné, així com de representants francesos i andorrans, també s’ha analitzat la cooperació en seguretat, economia i cultura, amb avenços en la lluita contra el contraban, la participació conjunta en esdeveniments agrícoles i digitals, i la candidatura del Coprincipat d’Andorra a la UNESCO.