Successos
Ferit un ciclista en un accident a Erts
L'equip d'emergència s'ha desplaçat al lloc dels fets
Un ciclista resident de 51 anys ha resultat ferit en caure a Erts. Els efectius de l'equip d'emergència, del cos de circulació i de la policia s'han desplaçat al lloc dels fets, a la general 5, a la parròquia de la Massana. La bicicleta ha quedat completament destrossada a conseqüència de l’impacte, segons testimonis del sinistre. En l'accident no s'ha vist involucrat cap més vehicle, segons informa la policia.