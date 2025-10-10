Successos
Ferida una jove de 23 anys en un accident al port d'Envalira
El sinistre només va implicar un turisme amb matrícula del Principat
Una dona resident de 23 anys va resultar ferida ahir al vespre en un accident de trànsit al Pas de la Casa. El sinistre es va produir a les 20.22 hores a la Carretera General 2, al punt quilomètric 25,600, al Port d’Envalira. L’accident només va implicar un turisme amb matrícula del Principat i la dona, que viatjava com a passatgera, va resultar ferida com a conseqüència de l’impacte. Els equips d’emergència es van desplaçar fins al lloc dels fets per atendre l'afectada.