ACORD D'ASSOCIACIÓ AMB LA UE
Els estats membres discrepen sobre la naturalesa jurídica
Les converses continuen en el marc de treball del Consell de la Unió
Els representants del pacte d’Estat van analitzar dimecres les últimes informacions sobre l’estat de les converses en el si del Consell de la Unió Europea respecte a l’acord d’associació. El Govern va destacar que persisteixen divergències entre els estats membres sobre la naturalesa jurídica de l’acord i que les discussions continuen dins del grup de treball del Consell.
Una altra part de la reunió es va centrar en l’entrada en aplicació del nou sistema d’entrades i sortides (Reglament EES-Entry-Exit System) diumenge vinent. Els països amb fronteres exteriors de l’espai Schengen, França i Espanya, han de començar a implementar el reglament a alguns punts fronterers, ampliant-lo gradualment fins a cobrir totes les seves fronteres exteriors en sis mesos. Tot i que els ciutadans andorrans i residents de la UE n’estan exempts, una aplicació estricta podria afectar les fronteres d’Andorra.
Per això, des del setembre del 2024 Andorra negocia amb Brussel·les un acord específic per modular l’aplicació del sistema, que també implica Espanya i França. Segons el Govern, aquestes negociacions estan avançades i els estats veïns han confirmat que no hi haurà canvis a les fronteres amb Andorra durant els primers mesos d’implantació del sistema. El pacte d’Estat es tornarà a reunir el 29 d’octubre per seguir abordant el tema.