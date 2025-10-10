Successos
Dos joves ferits en un accident entre un cotxe i una motocicleta a Andorra la Vella
Els afectats han estat el conductor i el passatger de la motocicleta
Dos joves han resultat ferits avui després d'un accident de trànsita l’avinguda de Salou, davant el número 98, a Andorra la Vella. El sinistre ha implicat un turisme i una motocicleta, ambdós amb matrícula del Principat. El succés ha tingut lloc a les 13:05 i els afectats han estat el conductor i el passatger de la motocicleta, dos joves de 18 i 17 anys. Fins al lloc dels fets s’han desplaçat els serveis d’emergència per atendre els afectats i restablir la circulació a la via. Les lesions dels implicats no serien greus, segons les primeres informacions facilitades per fonts sanitàries.