Dia Mundial de la Salut Mental
Mas destaca la importància de visibilitzar la salut mental i trencar l'estigma
La ministra s'ha manifestat durant la celebració del partit de bàsquet solidari 'Dona’t un temps'
La ministra de Salut, Helena Mas, ha subratllat aquest divendres la importància de visibilitzar la salut mental, sensibilitzar la societat i combatre l’estigma que encara l’envolta, durant la celebració del partit de bàsquet solidari 'Dona’t un temps', un acte central del Dia Mundial de la Salut Mental, organitzat pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) amb la col·laboració del Govern i el BC MoraBanc Andorra.
Mas ha destacat que la commemoració d’enguany coincideix amb un moment clau per al país, la posada en marxa del nou Centre Comunitari de Salut Mental i Addiccions, que s’inaugurarà el pròxim 23 d’octubre. “Aquest espai representa un pas endavant en el nostre model d’atenció, apostant per la proximitat, la integració i el suport continuat, i reflecteix el compromís de portar la salut mental a la comunitat”, ha remarcat. La ministra ha insistit que la salut mental comunitària “no es limita a tractar trastorns, sinó que treballa per prevenir, acompanyar i enfortir vincles”, tot destacant que és “una eina essencial per construir comunitats més saludables, solidàries i resilients”. "Ens obre una finestra molt gran, perquè traiem la salut mental de l'hospital i l'apropem a la comunitat. I això ens fa que les persones no tinguin potser tant estigma", ha asseberat Mas.
L’acte ha comptat amb la participació de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, així com representants del SAAS, associacions i entitats vinculades a la salut mental. Durant la jornada s’ha posat en relleu la importància de l’esport com a eina de cohesió, prevenció i benestar emocional, en una edició que se celebra per segon any consecutiu i que dona el tret de sortida a un mes ple d’activitats de sensibilització i participació ciutadana.
En la seva intervenció, el director assistencial del SAAS, Marcos Gutiérrez, ha remarcat que el benestar mental és un dret fonamental i que “sense salut mental no hi ha salut”. Gutiérrez ha destacat que “la salut mental interpel·la a tothom, sense excepció”. També ha fet una crida a continuar construint un sistema d’atenció més accessible, humà i centrat en les persones, recordant que parlar o demanar ajuda “no és un signe de feblesa, sinó d’autèntica valentia”.
El doctor Joan Soler, responsable de Salut Mental del SAAS, ha donat pas a la lectura del manifest tot reflexionant sobre el lema d’enguany, 'Dona’t un temps'. Ha defensat que “aturar-se i reconèixer que no estem bé no és debilitat, és un acte de fortalesa i de consciència”. Soler ha apel·lat a la importància de viure en comunitat, escoltar sense jutjar i cuidar-nos mútuament, en contraposició a la tendència creixent cap a una societat més individualista. “Donar-se un temps no vol dir mesos o anys, sinó aquests petits moments diaris per pensar com estem i compartir-ho amb qui ens envolta”, ha assenyalat, tot afegint que una de cada vuit persones patira una malatia mental i cal treure l'estigma.
La lectura del manifest ha anat a càrrec de la Rosa, usuària del servei de salut mental, que ha posat veu a un missatge col·lectiu de força i compromís. “Sense salut mental no hi ha salut física, i és de vital importància que tothom s’hi impliqui”, ha llegit amb emoció. El text ha reivindicat una Andorra que cuida, escolta i acompanya, que “ja no jutja ni estigmatitza a qui pateix” i que garanteix “recursos accessibles i efectius per a totes les persones, sense distincions d’edat, gènere o condició social”.
Nou curs de formació a la UdA al gener
Mas ha posat en valor la tasca formativa que s’està duent a terme a la Universitat d’Andorra (UdA) en matèria de salut mental i benestar emocional, amb l’objectiu de trencar l’estigma i promoure una societat més conscienciada i empàtica. A més, ha recordat que actualment més de 160 persones han rebut formació específica a la UdA en diferents àmbits relacionats amb la salut mental. “Conèixer la salut mental també és una manera de trencar l’estigma que l’envolta. Cal ser valents, posar un pas endavant i poder dir què ens passa sense vergonya. No és res dolent: és una cosa que ens pot passar a tots”, ha remarcat.
Com a novetat, Mas ha anunciat la posada en marxa d’un nou curs dedicat a la comunicació de males notícies, una formació que busca dotar els professionals d’eines per afrontar situacions emocionalment complexes amb empatia i responsabilitat. “És un moment molt crucial a l’hora de fer front a una situació de possible trauma. Hem d’explicar molt bé aquesta situació, i per això desenvolupem aquest curs específic”, ha explicat. Segons ha avançat, les primeres sessions es preveuen per a principis de gener.