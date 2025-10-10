Educació
Convocatòria de 83 places per validar aprenentatges basats en l’experiència
Les sol·licituds es podran presentar del 20 d’octubre al 20 de novembre
El Govern ha anunciat la primera convocatòria per sol·licitar la validació dels aprenentatges basats en l’experiència (VAE) corresponent al curs 2025-2026, a través del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats. La iniciativa permet reconèixer competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o formativa.
La convocatòria s’adreça als professionals de tres branques: tècnic de gestió administrativa, tècnic en cures auxiliars d’infermeria i tècnic sociocomunitari. En total, s’ofereixen 83 places: 30 per al Batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria (TCAI), 42 per al Batxillerat professional de tècnic de suport en gestió administrativa (BP TSGA) i 11 per al Batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari (TSSOCO).
El període per presentar les sol·licituds s’obrirà el 20 d’octubre i es tancarà el 20 de novembre del 2025, ambdues dates incloses. Les persones interessades hauran de tramitar la seva petició a través de la seu electrònica del Govern. Els requisits per poder optar-hi inclouen tenir la nacionalitat andorrana o la residència legal al Principat (o ser transfronterer en actiu), acreditar experiència o formació relacionada amb les competències que es volen validar, haver exercit almenys tres anys en un camp vinculat amb la qualificació sol·licitada i no disposar d’una titulació equivalent ja reconeguda a Andorra.