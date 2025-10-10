POLÍTICA
El Consell deixa sol Andorra Endavant
AE va ser l’únic grup que no va votar a favor de modificar la Llei contra la violència de gènere
El Consell General va aprovar ahir la modificació de la Llei per a l’erradicació de la violència de gènere i de la violència domèstica, amb la finalitat de millorar la protecció de les víctimes i garantir que rebin una reparació immediata, fins i tot en els casos en què l’agressor no pugui fer front a la indemnització.
La proposició de llei va comptar amb el suport de DA, el PS i Concòrdia, mentre que Andorra Endavant (AE) hi va votar en contra. Tot i compartir l’objectiu principal de la reforma, AE va expressar el seu desacord amb la manera com s’executa la mesura. El conseller Jordi Casadevall (Concòrdia), membre de la comissió legislativa de Justícia, va informar que es van rebutjar les nou esmenes presentades pel grup d’AE. La consellera Noemí Amador (AE) va justificar la seva oposició assegurant que el seu grup “comparteix plenament l’objectiu” de la modificació “sense cap dubte ni fissura”, però rebutja que l’Estat assumeixi les indemnitzacions quan l’agressor no disposi de recursos per fer-hi front. “És una qüestió de principis. L’agressor ha de saber que les seves accions tenen conseqüències i la ciutadania no pot acabar pagant-ne el cost.” Amador va proposar com a alternativa crear un fons específic finançat pels agressors per cobrir aquests casos.
Des del grup socialdemòcrata, la consellera Susanna Vela va replicar Andorra Endavant advertint que “segueixen sense entendre res”. Va recordar que la mesura “no eximeix ningú de responsabilitat, sinó que permet que l’Estat protegeixi millor les dones i els infants, assegurant-los un suport immediat”, afegint que aquesta indemnització seria “de manera temporal” fins que l’agressor pagui l’Estat. Segons Vela, “és una qüestió de justícia social”. En la mateixa línia, Segués (Concòrdia) va subratllar que “primer s’ha de garantir la protecció de la víctima i després exigir responsabilitat a l’agressor”, destacant que la reforma “no elimina la càrrega econòmica per a l’autor dels fets, sinó que la posposa per assegurar la reparació”. La consellera també es va mostrar molt crítica amb el fet que Andorra hagi tardat 10 anys a fer “els ajustos necessaris” per complir el conveni d’Istanbul, “no per manca de temps, sinó de convicció”, va assegurar.
La consellera Maria Martisella (Demòcrates) va retreure a AE “no haver participat activament en els debats previs” i va defensar que “les víctimes no han de demanar caritat, sinó que es mereixen una reparació immediata i efectiva”. En aquest sentit, va recordar que la reforma “posa al centre la dignitat de la persona i la necessitat d’una resposta ràpida davant de situacions de violència”. Per part del Govern, la ministra Molné va expressar el suport total a la iniciativa, destacant que “avança en la protecció de les dones i els infants i reforça el compromís institucional amb la lluita contra la violència de gènere”.
Finalment, la proposició de llei va quedar aprovada amb una àmplia majoria, tot i els tres vots contraris d’Andorra Endavant. Amb aquesta modificació, Andorra alinea el seu marc legal amb el Conveni d’Istanbul, que estableix la responsabilitat subsidiària de l’Estat en la reparació de les víctimes.
