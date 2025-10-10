Cerimònia de la toga
El Col·legi d’Advocats reclama més suport institucional i dret a la desconnexió digital
La degana ha reivindicat el paper essencial de l'advocacia en la celebració de la cerimònia de la toga
El Col·legi d'Advocats ha celebrat aquest migdia la cerimònia de la toga, on han reclamat més suport institucional i han defensat el dret a la desconnexió digital. En el seu discurs, la degana del col·legi, Sònia Baixench, ha recordat que "advocacia no és només una feina, és un servei públic", i ha subratllat la importància de l’empatia, l’ètica i el compromís com a valors fonamentals de la professió. Durant l’acte, s'ha donat la benvinguda a 9 nous col·legiats i s'ha reconegut la trajectòria de cinc advocats que han complert 25 anys d’exercici professional.
Entre les principals reivindicacions, la degana ha reclamat l’actualització automàtica de les remuneracions de les guàrdies d’ofici per evitar nous desajustos amb el cost de la vida, i ha proposat que els nous advocats hagin de participar obligatòriament en el torn d’ofici durant un període determinat. També ha demanat que el col·legi sigui retribuït per la gestió d’aquest servei, que actualment assumeix sense compensació econòmica.
El Col·legi ha presentat al ministeri de Justícia una proposta de reforma del Codi Penal i del Codi Constitucional, amb l’objectiu de reduir els terminis de presó preventiva i establir terminis màxims d’investigació. La degana ha defensat un model de justícia "menys destructiu i més integrador", i ha rebutjat l’enduriment de penes com a solució als problemes de delinqüència.
Un altre punt destacat del discurs va ser la crítica a les dificultats derivades de la digitalització judicial. La degana ha lamentat que el sistema no hagi suposat una millora en l’agilitat dels procediments i ha denunciat la "connectivitat continuada" que afecta la conciliació laboral i personal dels advocats. En aquest sentit, el col·legi ha proposat incloure en la futura Llei qualificada de la justícia el dret a la desconnexió digital, així com la suspensió de judicis en cas de baixa mèdica dels lletrats.
Acord d'Associació amb la Unió Europea
En referència a l’Acord d’associació amb la Unió Europea, la degana ha reconegut la incertesa sobre el referèndum anunciat pel Govern, però ha destacat que el col·legi ha fet propostes per garantir la qualitat del servei i evitar abusos en l’exercici de la professió en el marc europeu.