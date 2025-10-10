Cultura
Artistes de La Xarranca participen a la 18a 'Ruta de l’Art' de Castelló d’Empúries
L'acte se celebra del 10 al 12 d’octubre
Un col·lectiu d’artistes de l’associació La Xarranca del Principat estarà present a la 18a edició de la Ruta de l’Art de Castelló d’Empúries, que se celebra del 10 al 12 d’octubre de 2025. La participació reforça el lligam entre l’art contemporani dels Pirineus i la frontera empordanesa, i aporta noves veus creatives a un esdeveniment ja consolidat. La Ruta de l’Art compta enguany amb més de 150 artistes, distribuïts en divuit espais patrimonials del nucli històric del municipi. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha destacat el paper de l’associació La Xarranca com a comunitat convidada a l’edició d’enguany.
Els artistes que representen La Xarranca en aquesta edició són: Núria Moreno, Montserrat Altimiras, Emma Regada, Mireia Tarrés Ficapal, Maria del Mar Garcia, Mònica Armengol, Josep Maria Martin Kala, Monica Orozco i Nathalie Launay. Els creadors i creadores exposaran durant el recorregut artístic obres en diferents espais històrics de la vila com el Rentador públic, l’Ecomuseu-Farinera, Casa Sanllehí, Convent de Santa Clara, Jardins del Palau Macelli, Cúria-Presó, Sala Gòtica de l’Ajuntament, entre altres. Els visitants podran descobrir com l’art contemporani dialoga amb el patrimoni arquitectònic i les històries del lloc.
El programa oficial de la Ruta inclou, el divendres 10 d’octubre, l’obertura dels espais a les 16 hores i la inauguració oficial a les 20 hores a la Basílica de Santa Maria, seguida d’un espectacle de foc. El dissabte 11 i diumenge 12, les exposicions estaran obertes durant tot el dia, amb horaris de visita i activitats complementàries com visites guiades.