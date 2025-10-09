COOPERACIÓ
Xec solidari de Bomosa per a l’Associació de Jovent en Risc
Grup Bomosa va fer entrega d’un xec solidari a l’Associació de Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) en un acte celebrat dins el marc de la segona Jornada solidària d’Andbus i que va servir per reconèixer la tasca que fa l’associació en la prevenció i l’acompanyament de joves del país en situació de risc.
La jornada es va celebrar a les instal·lacions de Hive Five, espai en què l’artista Effy havia inaugurat dilluns passat l’exposició Ofegant-me o aprenent a nedar i que justament comptava amb la col·laboració de l’ADJRA. Això ha permès destacar la importància de la salut mental i les seves expressions com a vies de benestar. Una exposició que mostra el recorregut emocional de l’artista reflectit a través de l’art. L’acte també va comptar amb la presència de la secretària d’Estat de Salut del Govern, Cristina Pérez, i de la responsable del programa Pisma, Céline Samper.