Estadística
La superfície d’obra nova creix un 32% i assoleix els 432.278 metres quadrats el 2024
Encamp i Escaldes lideren l’augment de la construcció, mentre que La Massana, Ordino i Sant Julià registren descensos
La superfície total autoritzada per a la construcció d’obra nova durant l’any 2024 ha assolit els 432.278 metres quadrats, segons les dades d'Estadística. La xifra suposa un augment del 32,4% respecte al 2023, quan es van autoritzar 326.448 m², tot i que el nombre de llicències urbanístiques ha disminuït lleugerament, amb 88 permisos enfront dels 91 de l’any anterior (-3,3%).
Els habitatges plurifamiliars concentren la major part de l’activitat, amb 313.979 m², que representen el 72,6% del total. Els habitatges unifamiliars sumen 24.543 m² (5,7%), mentre que altres construccions —com establiments hotelers, locals comercials, magatzems, oficines o aparcaments— arriben als 93.756 m², el 21,7% de la superfície autoritzada.
Per parròquies, Encamp destaca amb un increment del 369,6% respecte al 2023, seguida d’Escaldes (+75,0%), Canillo (+38,6%) i Andorra la Vella, que manté una variació lleugerament positiva del 0,3%. En canvi, La Massana, Ordino i Sant Julià registren descensos del 55,2%, 45,6% i 15,7%, respectivament.
Les ajudes públiques concedides el 2024 en l’àmbit de la rehabilitació han ascendit a 1.886.874,22 euros, repartits entre 311 sol·licituds. Les principals línies d’actuació corresponen a la millora de l’eficiència energètica i les energies renovables, que concentren el 67,9% de l’import total atorgat.