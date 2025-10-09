Tribunals
Sis mesos de presó per a un "membre actiu" d'una xarxa de contraban
L'acusat va ser interceptat a la frontera del Pas de la Casa amb 1.700 euros en efectiu
El tribunal correccional de Foix ha jutjat aquest dimarts 7 de setembre el cas un ciutadà resident a Cugnaux (Alta Garona), acusat de blanqueig de diners després d’un control de duanes a la frontera del Pas de la Casa, el gener del 2024, segons ha informat el diari La Dépêche. Els agents de duanes van aturar el vehicle del sospitós, que afirmava haver volgut anar al Pas per fer compres, però que havia fet mitja volta a causa dels embussos. Les autoritats van descriure l’acusat com “un membre especialment actiu d’una xarxa de tràfic entre França i Andorra”.
Els funcionaris van trobar, durant l'escorcoll, dos sacs de trekking, un mocador de coll i un gorro d’hivern, un equipament que els va fer sospitar d’una possible activitat de contraban de tabac. Els agents no van trobar cap paquet de cigarretes, però van descobrir 1.700 euros en efectiu. L'acusat va assegurar que provenien dels seus estalvis, però, segons les autoritats, l'estil de vida de l'individu "no permet pensar que pogués disposar de tants diners”. Els agents van indicar que des de l’inici del procediment, l’home havia estat detectat tres vegades més per infraccions relacionades amb la compra de tabac al Principat.
El ministeri fiscal va sol·licitar “una pena dissuasiva” de sis mesos de presó ferma i la prohibició de comparèixer a l’Arieja. L'acusat no es va presentar al judici ni tampoc va comptar amb advocat defensor, i el tribunal va seguir íntegrament les peticions de la fiscalia.