METEOROLOGIA
El servei Meteorològic adapta els colors dels avisos per ser més inclusius
El servei Meteorològic ha introduït canvis en les tonalitats dels colors dels avisos meteorològics per alinear-se amb els codis d’Eumetnet, la xarxa europea de serveis meteorològics nacionals. Les noves tonalitats de groc, taronja i vermell mantenen la mateixa jerarquia de risc, però s’ajusten per millorar la coherència visual i l’accessibilitat. Els avisos incorporen ara línies de fons diferenciades, una mesura dissenyada per facilitar-ne la distinció a les persones amb diversitat visual o dificultats per percebre els colors. Aquesta actualització busca fer la informació més clara, inclusiva i universalment comprensible per a les persones amb diversitat visual sense alterar el significat dels nivells d’alerta existents. La introducció d’aquests canvis es va anunciar juntament amb una publicació a la xarxa social X en què mostren els nous colors.