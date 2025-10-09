Consell General
Rebutjada la proposta d’Andorra Endavant per crear un DNI únic
La proposta només ha rebut els vots a favor de la formació de Carine Montaner
El Consell General ha debatut aquest matí la proposta d’Andorra Endavant per crear un document únic que integri diversos carnets i acreditacions en un sol suport. El conseller de la formació, Marc Monteagudo, ha advertit que “és difícil unir tots els documents en un mateix carnet”, refusant l’esmena de Concòrdia, mentre que Cerni Escalé ha defensat que “cal facilitar les coses a la ciutadania” i estudiar la fusió dels elements d’identitat, ja sigui en format digital o físic.
Des del grup socialdemòcrata el conseller Pere Baró ha expressat escepticisme i ha anunciat l’abstenció del grup, afirmant que “aquest DNI no soluciona el problema” i que la prioritat hauria de ser “un sistema digital adaptat a la normativa europea”.
Per la seva banda, la demòcrata Sílvia Riva ha remarcat que la iniciativa “no respon a les necessitats del país” i que la transformació digital ha de passar pel mòbil i no per un nou document físic. Demòcrates i Ciutadans Compromesos han avançat que no hi votaran a favor.
El debat ha evidenciat el consens sobre la necessitat d’avançar en la digitalització, però també les discrepàncies sobre com fer-ho i amb quin calendari.