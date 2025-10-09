Política
Progressistes-SDP rebutja les vinculacions de l’Acord d’associació amb un risc de terrorisme
La formació denuncia “tergiversacions alarmistes” difoses a les xarxes socials
Progressistes-SDP ha expressat el seu rebuig a una campanya difosa a les xarxes socials que vincula l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea amb un suposat risc de lliure circulació de terroristes al país. El partit qualifica aquestes afirmacions de “volgudament alarmistes” i assegura que poden generar confusió entre la ciutadania. La formació fa referència a una publicació del notari Joan Carles Rodríguez Miñana a la xarxa social X, en què aquest relacionava l’acord amb un increment dels riscos per a la seguretat ciutadana.
Progressistes-SDP afirma que, actualment, qualsevol ciutadà europeu pot entrar a Andorra i romandre-hi fins a noranta dies sense visat, d’acord amb la Llei qualificada d’immigració del 2002. La normativa, expliquen, estableix que l’entrada en règim turístic està condicionada a requisits de seguretat, ordre públic i mitjans econòmics suficients, fet que garanteix que “Andorra decideix qui entra i qui es queda, amb o sense acord”, mantenint la seva sobirania en matèria migratòria.
El partit també subratlla que l’Acord d’associació amb la Unió Europea permetrà mantenir procediments de verificació dels antecedents penals dels ciutadans procedents de països membres de la UE. El sistema inclourà "una auto-declaració, amb controls sistemàtics per als professionals dels sectors sensibles i verificacions aleatòries per a la resta de professions", remarquen.
Progressistes-SDP defensa que l’Acord d’associació aporta “regles clares i transparents” que contribueixen a evitar “ambigüitats i interpretacions oportunistes”. En aquest sentit, la formació considera que la cooperació amb la UE és un avenç per al país i que hauria de ser rebuda “amb responsabilitat, no amb por ni manipulacions”.