CREAND ASSEGURANCES
Primer pla de jubilació que replica índexs internacionals de referència
Creand Assegurances Estalvi amplia el ventall de productes d’estalvi amb el Creand pla de jubilació indexat, el primer producte d’aquesta tipologia al país. Es tracta d’una assegurança que inverteix en fons de fons, principalment a través de fons d’inversió cotitzats, coneguts per les seves sigles en anglès ETFs, que repliquen índexs internacionals de referència. També compta amb un valor afegit, ja que inverteix en empreses sostenibles que segueixen criteris ambientals mesurats amb la plataforma Clarity AI. Amb aquest nou producte les persones interessades “poden invertir de manera còmoda i senzilla i amb la periodicitat que prefereixin”, assenyala el director del grup assegurador de Creand Crèdit Andorrà, Daniel Marsol. El pla és una assegurança individual que dona la possibilitat d’invertir entre tres modalitats d’inversió, segons el risc que es vulgui assumir.