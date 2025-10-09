Reconeixement
La policia nacional condecora un inspector i dos sergents majors andorrans
Els tres comandaments han rebut la creu al mèrit policial amb distintiu blanc per la col·laboració i cooperació internacional
La policia nacional espanyola ha condecorat amb la Creu al Mèrit Policial amb distintiu blanc tres comandaments de la Policia d’Andorra en reconeixement a la seva col·laboració i cooperació internacional. Els guardonats són l’inspector major Ramon Torné, cap de la Unitat de Seguretat Ciutadana; el sergent major Joan Sala, cap del Grup de Delictes contra les Persones; i el sergent major Francesc Almendros, responsable de l’Oficina Central Nacional d’INTERPOL Andorra i, fins fa uns mesos, cap del Grup de Delictes contra la Salut Pública.
Els tres policies han rebut la distinció durant l’acte celebrat a Barcelona amb motiu del Dia de la Policia, en què s’ha posat en valor la professionalitat dels agents andorrans i les bones relacions entre els cossos de seguretat d’Andorra i Espanya. Des del cos andorrà, s’ha expressat l’agraïment per un reconeixement que reflecteix "la cooperació i l’excel·lència en la tasca policial compartida entre els dos països".