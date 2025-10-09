La policia controla un home que robava en perfumeries

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La policia ha controlat un home que, durant aquesta setmana, s'ha dedicat a robar perfums de diversos establiments. El presumpte autor ha comès més d'un robatori, tot i que hi ha hagut alguna vegada que s'ha quedat en l'intent, ja que no ho ha pogut fer o l'han enxampat. Tot i això, el delicte no té contravencions penals, perquè l'import dels articles robats no excedeix els 600 euros, motiu pel qual està en llibertat, a l'espera que el batlle decideixi la pena a complir.