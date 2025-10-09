Successos
La policia controla un home que robava en perfumeries
El presumpte autor està en llibertat ja que els articles sostrets no superaven els 600 euros
La policia ha controlat un home que, durant aquesta setmana, s'ha dedicat a robar perfums de diversos establiments. El presumpte autor ha comès més d'un robatori, tot i que hi ha hagut alguna vegada que s'ha quedat en l'intent, ja que no ho ha pogut fer o l'han enxampat. Tot i això, el delicte no té contravencions penals, perquè l'import dels articles robats no excedeix els 600 euros, motiu pel qual està en llibertat, a l'espera que el batlle decideixi la pena a complir.