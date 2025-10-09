SEGURETAT VIÀRIA
Mobilitat alerta del risc de conduir amb la música alta i no portar el cinturó
El servei de Mobilitat ha difós una nova campanya informativa sobre seguretat viària en què s’adverteix dels perills de determinades conductes al volant. Manel Pelegrina, cap de la unitat de seguretat viària, subratlla en el vídeo que “és perillós portar la música alta mentre conduïm perquè no sentim el que hi ha al nostre entorn, sigui un clàxon, una sirena o qualsevol alerta que requereixi la nostra atenció”. La campanya també posa èmfasi en la seguretat dels motoristes. Pelegrina recorda que “és obligatori portar guants quan anem en moto perquè augmenten la nostra seguretat”. A més, afegeix que aquests han de ser “homologats i especials per a moto”, ja que “ens protegeixen de la meteorologia i, en cas de caiguda, de possibles cremades i rascades”. L’ús dels guants és obligatori tant per al conductor com per al passatger i recorda la importància del cinturó de seguretat.