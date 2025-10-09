POLÍTICA
Les pensions inferiors al sou mínim pujaran dos cops l’IPC
El ministre Casal va recordar que aquest increment és el mateix que es va presentar “en els anteriors projectes de llei de pressupostos”
El portaveu de Govern, Guillem Casal, va confirmar en la roda de premsa del consell de ministres l’increment de les pensions més baixes en dues vegades l’IPC. El ministre portaveu va explicar que aquesta fórmula “es manté amb el mateix redactat dels dos darrers pressupostos”, i que s’inclourà novament en l’avantprojecte del pressupost per al 2026, que s’aprovarà durant el mes d’octubre.
Segons va detallar Casal, les pensions iguals o inferiors al salari mínim interprofessional (SMI) s’augmentaran dues vegades l’IPC; les que se situen entre l’SMI i dues vegades aquest índex es veuran incrementades en una vegada l’IPC, i les que van de dos a tres cops el salari mínim es revisaran amb un 25% de l’IPC. “És el mateix redactat que hem utilitzat durant els dos últims anys i que aplicarem també de cara al pressupost del 2026”, va remarcar.
El ministre portaveu va reconèixer que aquesta fórmula, que ha generat algunes dificultats tècniques en exercicis anteriors, està en mans del ministre de Finances, Ramon Lladós, “sensible a aquesta preocupació, perquè ha pogut fer diverses reunions amb les parts interessades al voltant d’aquest càlcul que permet controlar aquelles situacions més extremes que puguin encabir-se dins d’aquest increment de les pensions”. Casal va assegurar que, en el moment en què el ministeri de Finances hagi trobat “un encaix” nou, la nova fórmula es comunicarà quan es presenti el pressupost de l’any 2026 amb l’objectiu d’“oferir un sistema més just i equilibrat”. També va assenyalar que el text ja està tancat i que “només falta la seva aprovació formal” al consell de ministres.