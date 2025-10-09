Encamp
Les Joves Companyies porten de nou a escena 'Macbeth' els dies 17 i 18 d’octubre
L’adaptació contemporània de la tragèdia de Shakespeare combina teatre físic, dansa i vers
La producció Macbeth, adaptació lliure de la tragèdia de William Shakespeare a càrrec de les Joves Companyies Nacionals de Teatre i Dansa, torna als escenaris els dies 17 i 18 d’octubre a les 21 hores, a la Sala de Festes i de Congressos del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp. Dirigida per Joan Hernández i Mònica Vega, la peça reinterpreta el clàssic des d’una mirada contemporània i juvenil, combinant dansa contemporània, teatre físic i llenguatge poètic per oferir una experiència escènica dinàmica i visualment intensa.
Amb una durada de 50 minuts, l’obra convida el públic a redescobrir els temes universals d’ambició, culpa i poder de la tragèdia original, a través d’una posada en escena pensada per connectar amb les noves generacions. "Macbeth és una peça de creació on experimentem amb la hibridació escènica i volem apropar Shakespeare al públic jove, creant ponts amb la literatura moderna i l’oci actual", expliquen els directors. La història segueix Macbeth, un guerrer que, després de la profecia de quatre bruixes que l’anuncien com a futur rei, s’endinsa en un viatge fosc d’ambició, traïció i paranoia.