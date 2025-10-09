Economia
La importació de carburants es manté estable al setembre amb una caiguda del 0,03%
La gasolina sense plom creix un 11,5% en termes interanuals i el balanç anual acumula una variació positiva del 0,3%
La importació de carburants durant el mes de setembre de 2025 s’ha situat en 11,77 milions de litres, una xifra pràcticament idèntica a la del mateix mes de l’any anterior, amb una variació interanual del -0,03% (3.212 litres menys), segons les dades publicades per Estadística. Les xifres mostren que, tot i l'estabilitat en la comparativa anual, en relació amb l’agost s’ha registrat un descens mensual del 8,1%, .
La gasolina sense plom ha experimentat un augment interanual de l’11,5%, mentre que el fuel domèstic i el gasoil de locomoció han caigut un 9,6% i un 2,0%, respectivament. El conjunt de l’any, de gener a setembre, registra que la importació total de carburants arriba als 120,04 milions de litres, un +0,3% més que en el mateix període del 2024. En aquest període, el fuel domèstic i la gasolina sense plom presenten variacions positives del 5,5% i 4,3%, mentre que el gasoil de locomoció baixa un 3,9%.
Les dades ajustades per efectes estacionals indiquen una lleugera tendència a l’alça en el conjunt dels carburants, amb un valor global del 0,0% al setembre. La gasolina sense plom manté una evolució positiva (+0,7%), el gasoil de locomoció mostra una tendència descendent (-0,2%) i el fuel domèstic presenta una lleugera millora respecte al mes anterior (-1,0%).
L'estabilitat en les importacions energètiques complementa la tendència de creixement del comerç exterior, reflectida en l’augment de les importacions i exportacions de béns registrat també durant el mes de setembre.
Les importacions de béns durant el mes de setembre de 2025 han assolit un valor de 157,43 milions d’euros, una variació interanual positiva del 10% respecte al mateix mes de l’any anterior, segons les dades d’Estadística. Sense tenir en compte el capítol “Energia”, l’increment és encara superior, amb un +10,7%.
Els grups amb una evolució més destacada són la joieria, amb un augment del 75,7%, l’electrònica (+24,4%), la construcció (+29,5%), el sector industrial (+14,6%) i l’alimentació (+11,2%). En canvi, es registren descensos en els apartats de transport (-9,9%) i begudes i tabac (-1,1%).
Les exportacions de béns han sumat 14,92 milions d’euros, amb una variació interanual del +9,0% respecte al setembre de l’any anterior. La partida amb un comportament més positiu és la de transport, que creix un 66,7%, mentre que electrònica (-9,9%) i vestit i calçat (-29,7%) registren les caigudes.