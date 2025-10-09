Tribunals
L'acusat d'atropellar cinc persones a la porta d'una discoteca nega tenir intencions de fer mal
Els fets van tenir lloc el 29 de març de 2024 i la fiscalia demana 25 anys de presó per al jove
El jove acusat d'haver atropellat a cinc persones la nit del 29 de març de 2024 a les portes d'una discoteca d'Andorra la Vella ha assegurat avui al judici que està celebrant el Tribunal de Corts que no recorda els fets de la nit des que va entrar a la discoteca fins a despertar a les depèndencies policials. La fiscalia demana 25 anys de presó per la temptativa de cinc assassinats per al conductor processat, un home de 32 anys al moment dels fets quan estava de visita a Andorra.
L'inculpat ha reconegut a la vista oral haver consumit alcohol i cocaïna i atribueix les seves accions als efectes. El conductor va donar una taxa positiva per alcoholèmia d'1,40 i per consum d'estupefaents. L'home ha afirmat no ser una persona violenta, i ha declarat que en cap moment tenia intencions de matar o fer mal a ningú. Davant les preguntes del fiscal sobre si recordava haver amenaçat algú o si recordava haver agafat o conduir el cotxe la seva resposta ha estat reiteradament afirmar que no tenia cap record de la nit. "No recordo haver agafat el cotxe ni haver perdut el control", ha assegurat.
NACIONAL
Atropella a cinc persones i dona 1,40 d'alcoholèmia
Redacció
Els testimonis dels amics i de la família han coincidit que no es una persona violenta i que mai havien tingut baralles en altres moments en què havien sortit de festa, i que de fet abans de sortir de la discopteca no recorden cap altercat durant les hores que van estar al local.