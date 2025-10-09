IMPACTE
Els permisos igualitaris generaran fins a 13 milions d’estalvi públic
Es reduiran places a les guarderies i hi haurà menys ingressos de nadons a l’hospital
El projecte de llei per al foment de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral incorpora un conjunt de mesures que, més enllà de l’impacte social, podrien representar un estalvi econòmic considerable per a les finances públiques. Segons la memòria justificativa que acompanya el text, la progressiva equiparació dels permisos de maternitat i paternitat, prevista fins a l’any 2033, podria generar beneficis d’entre 5,4 i 13 milions d’euros en el període comprès entre el 2026 i el 2033.
Aquesta previsió econòmica es fonamenta en tres àmbits d’estalvi identificats pel Govern. D’una banda, es calcula una reducció en la necessitat de subvencionar places en escoles bressol comunals, atès que l’ampliació dels permisos permetrà una major dedicació familiar a la cura dels infants durant els primers mesos de vida. De l’altra, es preveu una disminució de les despeses associades als ingressos hospitalaris de nadons de zero a un any, a conseqüència d’una atenció més propera i continuada per part dels progenitors. Finalment, també s’estima un impacte positiu en la salut mental de les mares, amb una menor incidència de la depressió postpart i, per tant, una reducció de les despeses en tractaments psicològics o psiquiàtrics.
El cost total de les mesures per a la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’ha quantificat en 27,69 milions d’euros, xifra que suposa un increment de 19,5 milions respecte al cost de mantenir el règim actual. Amb tot, l’anàlisi cost-benefici recollida a la memòria situa l’impacte net entre 14,6 i 22,2 milions d’euros, però amb un diferencial que, segons el mateix document, podria ser inferior al cost del model actual en el primer any d’aplicació. El 2026, per exemple, els nous permisos podrien arribar a generar un cost inferior al del permís de paternitat de quatre setmanes vigent actualment, si es tenen en compte els estalvis derivats.
L’ampliació dels permisos es farà de manera progressiva fins a assolir la paritat total el 2033, amb vint setmanes tant per a la maternitat com per a la paternitat o per a la parella que hagi reconegut legalment l’infant.